Teten dan Aktivis Brand Lokal Majukan UKM Kuliner

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menggandeng aktivis brand lokal untuk bekerja sama, mendongkrak citra dan merek UKM kuliner di Indonesia.

Local Brand Activist Arto Biantoro di Jakarta, Sabtu (21/12/2019), mengaku telah bertemu dengan Menkop dan UKM Teten Masduki di Kantor Menteri Koperasi dan UKM Jakarta, Jumat petang (20/12/2019).

Arto bilang, perlunya melakukan langkah akselerasi untuk mendongkrak citra dan popularitas brand lokal terutama yang bergerak di bidang pangan di tanah air. "Kami sepakat untuk mendukung Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengakselerasi brand-brand lokal milik start up kuliner di Indonesia melalui berbagai langkah yang akan dirumuskan bersama," kata Arto.

Ia mengatakan, era Pemerintahan Jokowi periode sebelumnya, telah dirancang misi bersama untuk mengakselerasi brand lokal sampai 2025. "Upaya ini untuk melanjutkan misi bersama kami dengan pemerintah dalam mengakselerasi brand lokal start up pangan," katanya.

Chief Marketing Officer Ultra, Bonnie Susilo yang juga Perwakilan dari Perkumpulan Food Startup Indonesia, mengaku siap melanjutkan program yang diinisiasi bersama pemerintahan Jokowi, yakni Food Start Up Indonesia. "Dalam program ini, kami bersama-sama pemerintah memberikan capacity building kepada UMKM Indonesia dalam skala masif agar bisa terakses dengan pasar dan permodalan," kata Bonnie.

Kepada Menteri Teten, dia menyampaikan usulan enam langkah dalam satu tahun ke depan untuk mengakselerasi dan menyetandarisasi bisnis start up kuliner dalam skala masif. Pertama, capacity building. Kedua, menjaring para talenta dari 10.000 start up diharapkan bisa menjaring 1000-3000 start up dengan pitch deck paling potensial.

"Kemudian kita akan mengkurasi lagi menjadi 100 untuk kita lakukan booth camp dan kemudian produk atau bisnisnya kita pertemukan dengan value atau produk yang sejalan dengan national interest," katanya.

Selanjutnya dari booth camp diharapkan para start up itu bisa memproduksi 1 juta produk dengan value yang menonjolkan keunggulan kuliner Indonesia.

Teten menyatakan apresiasi yang tinggi dan berminat untuk berkolaborasi lebih lanjut dalam upaya mengakselerasi food start up Indonesia. "Apa yang mereka rancang ternyata sejalan dengan apa yang sudah kami rencanakan untuk mendorong UKM di bidang kuliner semakin berkembang dan brand-brand lokal semakin populer dan disukai pasar," kata Teten.

Ultra dan sejumlah perusahaan lain sebagai salah satu perusahaan inkubator bagi start up kuliner bahkan telah menyiapkan modul dan langkah-langkah konkret termasuk memiliki data base yang akan mendukung sukses program Kementerian Koperasi dan UKM. [tar]