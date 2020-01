Musim Hujan, Harga Cabai di Jogja Mulai Naik

INILAHCOM, Yogyakarta - Harga bahan kebutuhan pokok khususnya cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Yogyakarta mulai merangkak naik saat memasuki musim hujan sekarang ini, bahkan kenaikan mencapai dua kali lipat dibanding kondisi normal.

"Pada pantauan harga yang dilakukan hari ini, memang terjadi kenaikan cabai rawit merah yaitu mencapai Rp50.000 per kilogram (kg). Sedangkan harga pada kondisi normal berada pada kisaran Rp20.000 per kg hingga Rp25.000 per kg," kata Kepala Bidang Bimbingan Usaha Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Benedict Cahyo Santoso di Yogyakarta, Kamis (9/1/2020).

Menurut dia, kenaikan harga untuk komoditas cabai rawit merah tersebut lebih disebabkan pada faktor cuaca karena sudah memasuki musim hujan sehingga cabai rawit dengan kualitas baik sangat sulit diperoleh.

"Saat musim hujan, cabai relatif lebih cepat membusuk. Inilah yang menyebabkan harga komoditas ini mengalami kenaikan," katanya.

Meskipun demikian, Benedict memastikan, persediaan cabai rawit merah di pasar tradisional Kota Yogyakarta masih cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

"Harga komoditas ini memang dimungkinkan masih akan mengalami kenaikan seiring dengan puncak musim hujan," katanya.

Langkah antisipasi yang akan ditempuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta untuk mengantisipasi kenaikan harga cabai saat musim hujan di antaranya adalah berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY.

"Dari koordinasi tersebut, kami berharap agar daerah penghasil cabai tetap memprioritaskan distribusi cabai untuk wilayah DIY sehingga harga tetap terkendali," katanya.

Sedangkan untuk harga bahan kebutuhan pokok lain, lanjut Benedict, masih terpantau stabil dan stok mencukupi sehingga diperkirakan tidak akan ada gejolak harga untuk bahan kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta.

"Dalam satu bulan terakhir, harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Yogyakarta rata-rata masih cukup stabil. Jika ada kenaikan harga, maka masih dalam batas wajar," katanya.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, harga beras IR 1 Rp11.500 per kg, bawang merah Rp24.000 per kg, bawang putih kating Rp30.000 per kg, daging ayam Rp33.000 per kg, daging sapi Rp120.000 per kg dan telur ayam ras Rp25.000 per kg.[tar]