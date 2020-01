Perkuat Kemitraan, Impack Pratama Lakukan Ini

INILAHCOM, Jakarta - PT Impack Pratama Industri, Tbk menggelar Gala Dinner with ALDERON (Innovative Building Materials). Tujuannya untuk memperkuat kemitraan.

Dalam acara ini diserahkan apresiasi kepada The Best Customer Alderon 2019, The Best Growth Alderon 2019 & The Most Buyer 2020. Mereka juga mendapatkan Trophy serta piagam penghargaan. Dan, Impack Pratama mengundang agen, stockis dan toko-toko sebagai mitra penjual produk mereka.

"Mereka itu adalah mitra kerja kami dan kami mengadakan malam apresiasi atas kinerja mereka pada tahun 2019. Dan ini adalah acara yang pertama kali kami buat," kata Unit Head PT Mulford Indonesia, Gideon Hadi di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Informasi saja, PT Mulford Indonesia adalah distributor utama sekaligus anak usaha Impack Pratama, merupakan produsen atap berbahan uPVC.

Sementara Agnes Kurniawati Wijaya selaku Manager Product PT Mulford Indonesia, memperkenalkan produk anyar yaitu Alderon Talang uPVC. Produk ini berbeda dengan talang-talang lain yang biasa ditemui di pasaran. Di mana, Alderon Talang uPVC dibuat dengan desain yang disempurnakan, kuat, mudah pemasangannya dan tidak berkarat.

"Produk uPVC ini kuat dan tahan lama terhadap terpaan hujan dan panas. Istimewanya lagi produk atap uPVC ini tidak mudah bocor dan dapat memberikan kesan sejuk ketika panas serta tidak berisik jika hujan," kata Agnes. [ipe]