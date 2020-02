Orchard Park Batam Luncurkan Cluster Anyar

INILAHCOM, Batam - Sejak berdiri pada 2013, Orchard Park Batam menjelma menjadi kawasan favorit bagi warga Kota Batam dan luar kota Batam. Produk properti ini cukup berkelas.

"Orchard Park Batam dengan konsep Green Living-nya yang dirancang oleh Palm scape Konsultan Architecture Landscape dari Singapura, membuat suhu yang lebih relatif lebih sejuk dibandingkan Kawasan Batam pada umumnya dan memiliki udara yang lebih segar dan menjadi salah satu kawasan hunian berkelas di kota Batam," ujar Liong Subur Kusuma, General Manager Marketing Orchard Park Batam di Batam, Mimggu (2/2/2020).

Orchard Park Batam, berada di pusat nya Kawasan Batam Centre, dimana hanya membutuhkan waktu 15 menit menuju Bandara Internasional Hang Nadim dan hanya 5 menit menuju pelabuhan Ferry Internasional Batam yang mana merupakan pusat hilir mudiknya orang asing dari negara tetangga Singapura dan Johor Baru.

"Orchard Park Batam menggusung konsep perumahan One Stop Living dimana memiliki fasilitas Club House dan Lifestyle Mall pertama di kota Batam sehingga penghuninya tidak akan direpotkan untuk mencari tempat untuk refreshing dan hang out," ungkap Subur.

Subur mengatakan, Clubhouse Orchard Park Batam merupakan yang terbaik di kota Batam. Dilengkapi dengan Lagoon Swimming Pool seluas 400 meter-persegi, Kids Pool, Whirlpool, Sauna, Fitness Center, Basketball Half Court serta Children Playground. Selain itu, memiliki Function Hall yang dapat digunakan bagi para penghuni untuk pesta arisan, ulang tahun bahkan pesta pernikahan.

"Selain itu Orchard Park Batam juga memiliki fasilitas Jogging/Bicycle Track disepanjang jalan utama Kawasan, Sistem keamanan 24 jam, One gate Accsess dengan Card Accsess disetiap clusternya dan juga Panic Button disetiap rumah yang langsung terhubung dengan pusat keamanan Kawasan Orchard Park Batam," tambahnya.

Park Avenue adalah Lifestyle Mall pertama yang ada di kota Batam, dibangun di atas lahan seluas 2,2 hektar, yang menduplikasi konsep dari Tribeca park yang berada di Central Park Jakarta. Memiliki konsep mall ruang terbuka hijau diantara caf dan restoran ternama dan bisa beroperasional lebih dari 12 jam. "Park Avenue akan menjadi the new icon dan the new destination bagi warga kota Batam" ujar Subur.

Sukses mengembangkan 5 cluster yaitu Cluster Citrus, Cluster Vitis, Cluster Carica, Cluster Persea & Cluster Durio, Orchard Park Batam terbukti menjadi hunian incaran untuk berinvestasi ataupun tempat tinggal dikawasan Batam Center.

Andri Yuliawan, Senior Marketing Manager Orchard Park Batam menjelaskan, kelima Cluster sebelumnya sudah berhasil terjual diatas 90%, sekali lagi ini membuktikan tingginya antusias masyarakat baik dalam atau luar Batam untuk memiliki unit di Orchard Park Batam. "Bermodalkan hal ini Orchard Park Batam memberikan kabar gembira dengan kembali meluncurkan Cluster baru, yaitu Cluster Olea," jelas Andri.

Menurut Andri, Cluster Olea adalah hunian Rumah berkelas dengan harga terjangkau dan berlokasi di pusat kota batam sehingga menjawab impian bagi para keluarga muda yang mau memiliki standar dalam memilih Rumah pertamanya dan juga bagi yang suka berinvestasi di bidang properti. Berbicara tentang hunian yang strategis dengan harga terjangkau di Orchard Park, memang jarang untuk ditemukan. Tetapi Cluster Olea menjawab semua mimpi tersebut. [tar]